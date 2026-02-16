Karabük\'te Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Zekeriya (62)-Zeynep Efe (60) çifti, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta meydana geldi. Zekeriya-Zeynep Efe çiftinden haber alamayan yakınları, eve gitti. Eve gittiklerinde Efe çiftinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çift, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İncelemede; çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin tedavisi sürüyor.