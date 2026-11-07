Karabük\'te kontrolden çıkan minibüs araçların üzerine devrildi, yaralanan olmadı

Karabük'te kontrolden çıkan minibüs araçların üzerine devrildi, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta kontrolden çıkan 78 S 0087 plakalı minibüs, yaya kaldırımına çıktıktan sonra bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçlar hasar gördü, minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.
Karabük'te minibüs, apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.
Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 S 0087 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı.
Minibüs daha sonra bir apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada araçlar hasar gördü.
Minibüs vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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