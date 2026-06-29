Karabük\'te Leylek Koruma Altına Alındı

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan oto yıkama dükkanına leyleğin girdiğini görenler, kuşun halsiz olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Adrese giden ekipler, göçmen kuşu kontrollerinin yapılması için müdürlüğe götürdü.
Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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