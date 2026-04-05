Karabük'te Mesih İddiası
05.04.2026 15:09
Mehmet D., evinin çatısına Mesih yazıları yazınca komşuları şikayet etti, yazılar silindi.

KARABÜK'te, Mehmet D. (61), kendisinin 'Mesih' olduğunu öne sürüp, evinin çatısı ve çitlerine 'Mesih', 'peygamber' gibi yazılar yazdı. Komşularının şikayeti üzerine adrese sevk edilen polis ve zabıta ekiplerinin isteği üzerine yazılar, Mehmet D. tarafından boyanarak silindi.

Bayır Mahallesi Bağlar Sokak'ta oturan Mehmet D., kendisinin 'Mesih' olduğunu iddia edip, 3 katlı evinin çatısına ve çitlerine 'Mesih','peygamber','35','66' ve 'İsa' gibi yazılar yazdı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler Mehmet D.'den evinin çatısına ve çitlere yazdığı yazıları silmesini istedi. Mehmet D., ekiplerin isteği üzerine boya alarak çitlerde bulunan yazıları sildi.

Mehmet D., "Sahte Mesihleri piyasaya çıkartarak beni karalamaya kalktılar. Bu işin şakası olmaz. İstediğiniz yere ben gelmeye hazırım" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
