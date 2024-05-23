Karabük'te Metrekareye 35 Kilogram Yağış Düştü - Son Dakika
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Karabük'te Metrekareye 35 Kilogram Yağış Düştü

Karabük'te etkili olan sağanak yağış sonucunda metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yağışlar nedeniyle dere yatağına dönen yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Ayrıca, tarihi bir konağın duvarı yağışa dayanamayarak çöktü. Sağanak öncesi ise cami yakınına ve aydınlatma direğine düşen yıldırımlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

23.05.2024 23:06
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Karabük'te metrekareye 35 kilogram yağış düştü

Yıldırımların düşme anları kamerada

Sağanak yağmur hayatı felç etti

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak sonrası dere yatağına dönen yollar sürücülere zor anlar yaşatırken, tarihi konağın duvarı çöktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde sağanak hayatı felç etti. Metrekareye 35 kilogram yağışın düştüğü kentte yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak öncesi cami yakınına ve aydınlatma direğine düşen yıldırımlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Safranbolu ilçesinde tarihi bir konağın duvarı yağışa dayanamayarak çöktü. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yola savrulan taşların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te Metrekareye 35 Kilogram Yağış Düştü - Son Dakika
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