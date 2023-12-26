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Karabük'te minibüs çaya devrildi, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te minibüs çaya devrildi, sürücü kurtarıldı

Karabük'te bir minibüs, bariyerlere çarptıktan sonra çaya devrildi. Minibüs sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te minibüs çaya devrildi, sürücü kurtarıldı
26.12.2023 - 11:12,
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KARABÜK'te bariyerlere çarpıp, çaya devrilen minibüsün sürücüsü Süleyman A. (59), itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kılavuzlar mevkisi Kardemir Kavşağı'nda meydana geldi. Süleyman A.'nin kullandığı minibüs, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra Araç Çayı'na devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüse merdivenle ulaşarak sürücü Süleyman A.'yı sedyeyle çaydan çıkardı. Süleyman A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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