Karabük'te otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.E.K. idaresindeki 78 ACG 455 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda M.D. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.E.K. ile yanındaki E.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?