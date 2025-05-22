Karabük'te Öğrenciler Bilim Şenliği'nde Yeteneklerini Sergiledi

Karabük'te 200 öğrenci 65 projeyle yeteneklerini sergiledi

Vali Yavuz: "Karabük'ü eğitimde marka şehir yapma hedefindeyiz"

KARABÜK - Karabük'te 200 öğrencinin hazırladığı 65 proje bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bilim Şenliği'nde sergilendi.

Yenimahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları 65 projeyi sergiledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenliğe, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valisi Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin ve öğretmenlerin uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından ortaya koyduğu projelerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Yavuz, "Bugün iki yüz öğrencinin, 60 öğretmenimizle birlikte hazırladığı 65 özgün projeyi hep birlikte inceleyeceğiz. Gerçekten uzun bir yolculuğun emeği var bu projelerde. Karabük'ü eğitimde marka şehir haline getirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu bilim şenliği, 'Eğitim Kenti Karabük' projesi kapsamında düzenlendi. Hepinize emekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da yaptığı konuşmada, Bilim Şenliği'nin sadece projelerin sunulduğu bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda gençlere duyulan güvenin ve geleceğe yönelik vizyonun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çetinkaya, "Bugün burada, sadece deney tüplerinin ya da devre tahtalarının sergilendiği stantların önünde değil; bir inancın, bir geleceğin ayak seslerinde buluşuyoruz. Türkiye artık sadece seyirci kalan bir ülke değil; kendi uydusunu uzaya gönderen, İHA'sını, SİHA'sını üreten, yerli otomobili Togg'u geliştiren bir ülke. Bu atılımlar, Türkiye Yüzyılı'nın kararlılığını ve milli duruşunu temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan programda protokol üyeleri ve katılımcılar öğrencilerin projelerini inceledi.