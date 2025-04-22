Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, 23 Nisan'ı kutlayan öğrencilere kule vinçle Türk bayrağı açarak eşlik etti.
Soğuksu Mahallesi'ndeki Şehit Adem Yavru İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşayan öğrencilere, inşaat çalışanlarından anlamlı sürpriz geldi.
Okulun yanında devam eden inşaatta çalışan işçiler, kutlamalara duyarsız kalmayarak kule vinç yardımıyla Türk bayrağı açtı.
Bayrağın havada dalgalanmasıyla okul bahçesindeki öğrenciler de sevinç gösterisinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te okul inşaatında çalışan işçiler, kule vinçle Türk bayrağı açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?