Karabük'te orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Orman yangınını söndürme çalışmaları 22 saattir sürüyor

Orman yangınına 2 helikopter havadan destek veriyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 22 saattir sürüyor. Söndürme çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter destek veriyor.

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda dün 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sevk edilen çok sayıda itfaiye ve arazözlerin çalışmalarıyla yangın 6 saatte kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara sıçrayan yangın yeniden alevlendi. 61 araç ve 192 personelle müdahale edilen yangına Jandarma Genel Komutanlığına ait iki helikopter havadan destek veriyor.

Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de bölgeye ekipler sevk edilirken çalışmalar sürüyor.