Karabük\'te Orman Yangınına Müdahale

Karabük'te çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Cumayanı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği arazözleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, "Yangın çıktığı andan itibaren 15 araç ve 56 personelle müdahale edildi. Alevler kısmen kontrol altına alındı." dedi.

Gelişmeleri başından itibaren anbean takip ettiklerini ve alevlere hızlıca müdahale edildiğini aktaran Yavuz, helikopterin yangın mahallinde ikinci sortiyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Karabük halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Yavuz, yaklaşık 1 hektarlık alanda soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespitinin çalışmaların tamamlanmasının ardından yapılacağını ifade etti.