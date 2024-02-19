Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük\'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Karabük'te Y.B.E. yönetimindeki bir otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.Y. idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Y.B.E. ve diğer araçtaki yolcu G.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

19.02.2024 09:35  Güncelleme: 09:37
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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.B.E. yönetimindeki 67 LN 918 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde Y.Y. idaresindeki 34 AN 2839 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Y.B.E. ile diğer araçtaki yolcu G.Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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