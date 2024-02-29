Karabük'te yaşlı adam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te yaşlı adam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karabük\'te yaşlı adam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Karabük'te Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 83 yaşındaki İshak Ö., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

29.02.2024 00:07
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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 27 Şubat'ta, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken E.M. (47) idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İshak Ö. (83), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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