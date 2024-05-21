Karabük'te bir panelvanın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir panelvandan kedi miyavlamasının geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkıştığını tespit ettikleri kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te panelvanda sıkışan kedi yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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