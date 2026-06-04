Karabük'te Parmak İzi ile Adli Kontrol Sistemi Başladı - Son Dakika
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Karabük'te Parmak İzi ile Adli Kontrol Sistemi Başladı

Karabük\'te Parmak İzi ile Adli Kontrol Sistemi Başladı
04.06.2026 14:37
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Karabük'te, denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde Parmak İzi Adli Kontrol Sistemi (PAKS) kullanılmaya başlandı.

Karabük'te, denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinde Parmak İzi Adli Kontrol Sistemi (PAKS) kullanılmaya başlandı.

Denetimli serbestlik ve adli kontrol yükümlülerinin, kolluk imza işlemlerinin elektronik ortama taşınarak denetim ve takibini daha kolay hale getirmek, yükümlü kayıt işlemlerini ve denetim sürecini daha sağlıklı, daha hızlı ve pratik bir şekilde yapmak, denetimli serbestlik müdürlükleri ve kolluk birimlerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla Valilik koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan "Denetimli Serbestlik Parmak İzi Okuyucu Sistemi İş Birliği Protokolü" yürürlüğe girdi.

Protokol kapsamında 5000 Evler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen programa, Vali Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı ve kurum personeli katıldı.

Programda, teknik personel tarafından sistemin işleyişine ilişkin uygulamalı bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.

Proje kapsamında yükümlülerin polis merkezlerinde imza atma iş ve işlemleri, biyometrik doğrulama esasına dayalı parmak izi sistemi üzerinden gerçekleştirileceğinden uygulama vatandaşlara kolaylık sağlayacak, adliye ve emniyet birimlerinin iş ve işleyişini büyük ölçüde hızlandıracak.

Vatandaşlar için imza işlemleri daha kısa sürede tamamlanacak, bekleme süreleri azalacak ve iş gücü kaybı en aza indirilecektir.

Karabük'te 3 Nisan, 5000 Evler ve Safranbolu Bağlar Polis Merkezi amirlikleri bünyesinde 1275 denetimli serbestlik hükümleri uygulanan kişi sistemden faydalanacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Karabük, Güncel, Son Dakika

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