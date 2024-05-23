Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı

Karabük\'te polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı

Karabük'ün Yeşil Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada dur ihtarına uymayan bir şüpheli, polislerin üzerine aracını sürdü. Bir komisere çarptıktan sonra kaçan şüpheli, Öğlebeli Mezarlığında yakalandı. Gözaltına alınan A.T'nin 48 suç kaydı olduğu belirlendi ve tutuklandı. A.T'ye yardım eden M.D. hakkında ise suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı ve 50 bin lira trafik cezası kesildi.

23.05.2024 19:35
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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

Yeşil Mahalle'de uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracını görevlilerin üzerine sürdü.

Bir komisere çarptıktan sonra kaçan şüpheli, Öğlebeli Mezarlığında yakalandı.

Gözaltına alınan ve 48 suç kaydı olduğu belirlenen A.T, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan A.T'nin kaçmasına yardım eden M.D. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan adlı işlem yapıldı.

12 suç kaydı bulunan M.D'ye kaçma sırasında ihlal ettiği kurallar sebebiyle 50 bin lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

Karabük, trafik, Güvenlik, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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