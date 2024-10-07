Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kovalamacayla yakalandı

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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde motosikletle kaçan sürücüye 33 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, il merkezinde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, motosikletle kaçtı.

Motosiklet, kovalamacanın ardından polislerce yakalandı.

Sürücüye "yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "ters yönde araç kullanmak" gibi suçlardan 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda ters yönde polisten kaçışı araç içi kamerasınca kaydedildi.