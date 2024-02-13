Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Karabük\'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı

Karabük'ün Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Erdem E. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

13.02.2024 08:19  Güncelleme: 08:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda Erdem E. idaresindeki 78 BJ 725 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karabük, İtfaiye, AFAD, Güvenlik, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 09:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement