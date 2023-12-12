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Karabük'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karabük'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı

Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmekte olan 14 yaşındaki Kaan Kuzey Y, yolda yürürken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısıran çocuk, merkeze giderek görevlilere saldırıya uğradığını anlattı. Hastaneye götürülen çocuğa kuduz aşısı yapıldı.

Karabük\'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı
12.12.2023 - 20:07,  Güncelleme: 20:08
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Karabük'te sahipsiz köpek tarafından ısırılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Karabük Mesleki Eğitim Merkezi'ne gitmekte olan 14 yaşındaki Kaan Kuzey Y, yolda yürürken sahipsiz köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeğin bacağından ısırdığı Y, merkeze giderek görevlilere saldırıya uğradığını anlattı.

Merkezdeki görevlilerce hastaneye götürülen çocuğa, buradaki kontrollerin ardından kuduz aşısı yapıldı.

Kaan Kuzey Y, gazetecilere, dolmuştan indikten sonra söz konusu merkeze ulaşmak için girdiği ara sokakta sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeğin kendisine arkadan saldırdığını aktaran çocuk, şunları kaydetti:

"Arkamdan geldi, yere düştüm, bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım, durumu hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım."

Kaynak: AA
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