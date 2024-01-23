 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda sahte içki, kaçak sigara ve uyuşturucu ticareti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında el yapımı alkollü içkiler, kaçak sigara, elektronik sigara malzemeleri, tütün, sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Karabük\'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı
23.01.2024 - 14:43,  Güncelleme: 14:47
Abone Ol

Karabük'te düzenlenen sahte içki, kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin evlerinde yapılan aramada, 1,25 litre el yapımı votka, 5,5 litre el yapımı rakı, 3,5 litre viski ile 43 boş pet şişe ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada, elektronik sigara ile elektronik sigara dolumu yapılan 29 elektronik sigara likidi, 8 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 53 kesilmiş bandrol, hassas terazi, 9 sentetik ecza, 1000 dökme tütün filtresi ve 5 bin 600 ambalaj poşeti bulundu.

Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 118 sentetik uyuşturucu hap, 2,2 gram kubar esrar, 24 akıllı saat, 24 kulaklık, 15 powerbank, 4 parfüm ve 15 güneş gözlüğüne el konuldu.

Jandarma ekipleri, Merkez Beşbinevler Mahallesi'nde üzerinde 13 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve çakmak gazı ele geçirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


21:12
Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk Volkan Demirel: Maçlar 85 dakika olsa farklı yerlerde olurduk
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement