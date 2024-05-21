Karabük'te tel örgüye sıkışan sansar yavrusunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde sansar yavrusunun bir evin bahçesindeki tel örgüye sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, tel örgüyü keserek hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.
Sansar yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Tel Örgüye Sıkışan Sansar Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?