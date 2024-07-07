Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi 13 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi 13 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesinin 13 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. İhale kapsamında 866 konut, 53 iş yeri, Kur-an kursu, cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

07.07.2024 09:05
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Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi 13 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak ve halk arasında "Soğuksu TOKİ" olarak bilinen 866 konut, 53 iş yeri, Kur-an kursu, cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin 13 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

Şahin, mayıs ayında yapılan ihalenin mevzuatlardaki bazı değişiklikler nedeniyle geçersiz hale geldiğini, bu yüzden yeniden yapıldığını aktaran Şahin, "Milletvekilimiz Ali Keskinkılıç ile konuyu çok yakından takip ettik. TOKİ Başkanımızla sürekli irtibat halinde kaldık. Neticesinde ihale 13 Ağustos'ta yeniden yapılacak. Hemşehrilerimiz herhangi bir hak kaybına uğramayacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi 13 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi 13 Ağustos'ta Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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