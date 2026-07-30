Karabük'te Su Tankeri Dağıtımı ve Faydalı Böcek Salımı Yapıldı - Son Dakika
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Karabük'te Su Tankeri Dağıtımı ve Faydalı Böcek Salımı Yapıldı

Karabük\'te Su Tankeri Dağıtımı ve Faydalı Böcek Salımı Yapıldı
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Karabük'te yapılan törenle, 22 yangın tankeri dağıtılırken faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Karabük'te su tankeri dağıtım töreni ve faydalı böcek salım etkinliği gerçekleştirildi.

Cemaller orman deposunda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Orman yangınlarına karşı köylere 22 yangın tankerinin dağıtıldığı törende konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, bu yıl ikinci kez tanker dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Çağatay, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projelerinin önemine dikkati çekerek, "Bu faaliyet, köylümüzün günlük işlerinde kullanımını sağlamak ama asıl maksat da ne yazık ki son yıllarda bütün dünyayı saran küresel ısınmanın varlığıyla beraber dünyanın her yerini sıkıntıya sokan orman yangınlarıyla mücadele etmek anlamında büyük önem arz ediyor." dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu da Karabük'te 22 yeni su tankerinin dağıtılmasıyla toplam sayının 164'e ulaştığını söyledi.

Dağıtılan tankerlerle, ekiplerin yangın mahalline ulaşıncaya kadar vatandaşların ve köylülerin ilk müdahaleyi gerçekleştirebilmesini hedeflediklerini belirten Oflu, "Biliyoruz ki yangında dakikalar değil, bazen saniyeler dahi kaderi değiştirmektedir. Bugün teslim ettiğimiz her tanker, bir köyümüz için tedbir, bir ormanımız için güvence, bir yangının büyümesini engelleyecek güçlü bir ilk müdahale aracıdır." diye konuştu.

Törenin ardından Ovacık yolunda, ormanlarda zarara neden olan "on iki dişli çam kabuk böceği" ve "büyük göknar kabuk böceği" ile biyolojik mücadele kapsamında faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te Su Tankeri Dağıtımı ve Faydalı Böcek Salımı Yapıldı - Son Dakika

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