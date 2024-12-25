Karabük'te 21 Aralık'ta su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karabük Belediyesine ait su tankerinin çarpması sonucu ağır yaralanarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Serdar Şentürk (42), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Şentürk'ün cenazesi, Köprübaşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Haşim İ. (42) idaresindeki 34 BAC 162 plakalı Karabük Belediyesine ait su tankeri, 21 Aralık'ta Demir-Çelik Kavşağı'ndan dönüş yaparken, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Şentürk'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Şentürk, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Su Tankeri Kazası: Hayatını Kaybeden Şentürk Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?