Karabük\'te Sulama Tankeri Yayaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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KARABÜK'te, yolun karşısına geçmek isterken belediyeye ait sulama tankerinin çarptığı Serdar Şentürk (42), ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Haşim İ. (42) yönetimindeki 34 BAC 162 plakalı belediyeye ait sulama tankeri, yolun karşısına geçmem isteyen Serdar Şentürk'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şentürk, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şentürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,