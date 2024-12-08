Karabük\'te Suriyeliler, Şam\'ın Kontrolünün Muhaliflere Geçmesini Kutladı

Güncel

KARABÜK'te yaşayan Suriyeliler, muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesini ve Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesini kutladı.

Muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlaması Karabük'te yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri mevkinde toplanan yüzlerce Suriyeli, sevinç gösterisinde bulundu. Bazıları yüzlerini bayraklarının rengi ile boyadı, bazıları ise meşaleler yakarak Esad rejiminin gitmesini kutladı.

Kutlamalara katılan Suriyeli Erva Şeyh (40), çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Böyle bir şey beklemedik. Çok mutluyuz. Özgürüz artık. Türkiye için çok teşekkürler. Böyle bir şey beklemedik. Artık memlekete gidebiliriz rahat rahat" diye konuştu.

Sidra Abdullah (18) ise Suriye'de muhalif grupların Başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesini beklemediklerini ve tarif edilmez bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Ömer Elmahmud (30) ise "Bu zafer hepimizin. Sadece Suriyelilerin zaferi değil bütün Müslümanların zaferi" dedi.