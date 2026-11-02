Karabük otogarındaki lokantada silah sesleri: Saldırgan, yaraladığı kadının ardından intihar etti

Karabük otogarındaki lokantada silah sesleri: Saldırgan, yaraladığı kadının ardından intihar ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki lokantada nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Veysel L., tartıştığı 45 yaşındaki S.B.'ye iki el ateş edip yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Karabük'te bir kadını silahla yaralayan kişi, ardından intihar etti.
TERMİNAL LOKANTASINDA TARTIŞMA
Şehirlerarası otobüs terminalinin lokantasında Veysel L. ile S.B. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Veysel L, S.B'ye silahla iki el ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği S.B. yaralandı, Veysel L. ise aynı tabanca ile intihar etti.
YARALI KADININ DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Veysel L'nin cenazesi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hastane morguna götürüldü.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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