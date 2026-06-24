Karabük\'te TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

KARABÜK'e bağlı Başköy köyünde odun yüklü TIR, orman yolunda kontrolden çıkarak devrilirken, sürücüsü Aydın Işık (49) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Başköy köyünün Baklabostan mevkisinde meydana geldi. Aydın Işık idaresindeki 78 YE 177 plakalı odun yüklü TIR, orman yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü Aydın Işık, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.