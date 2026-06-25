Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika
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Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler

25.06.2026 11:46
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Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybeden A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. TSİ 05.00'te başlayacak mücadelede ay-yıldızlı ekip, turnuvaya puanla veda etmeyi hedefleyecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİLER VEDA MAÇINA ÇIKIYOR

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından turnuvaya veda etmişti. Milli takım, ABD karşısında Dünya Kupası'nı puanla tamamlamak için sahaya çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Freese, Scally, Trusty, M. Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.

GRUPTA SON DURUM

D Grubu'nda ABD 6 puanla liderliği garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Puanı bulunmayan A Milli Takım'ın ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Ay-yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

MAÇI MUSTAPHA GHORBAL YÖNETECEK

Karşılaşmada düdüğü Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal çalacak. Yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Dördüncü hakem ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Mohamed Al Ali olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ruhsuzlar takimi 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    paraguay maçında sağ kanatta barışı oynattın iki tane alda at diye adam sıfıra kadar inip pas verdi ama atamadılar.ardayımı oynatacan şimdi sağ kanatta.yazın buraya abd karşısında 5 lik oluruz bu kadro ile. 0 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    İŞLER KÖTÜ GİDİNCE ORKUN KADRODA KALACİ AYNI KOVAÇEVİÇ DEFANS AĞIR ADAM ABDÜLKERİM 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika
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