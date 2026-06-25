2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını yitiren A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Avustralya ve Paraguay karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından turnuvaya veda etmişti. Milli takım, ABD karşısında Dünya Kupası'nı puanla tamamlamak için sahaya çıkacak.
ABD: Freese, Scally, Trusty, M. Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Deniz Gül.
D Grubu'nda ABD 6 puanla liderliği garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Puanı bulunmayan A Milli Takım'ın ise gruptan çıkma şansı kalmadı. Ay-yıldızlı ekipte karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.
Karşılaşmada düdüğü Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal çalacak. Yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstlenecek. Dördüncü hakem ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Omar Mohamed Al Ali olacak.
Son Dakika › Dünya Kupası › Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler - Son Dakika
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