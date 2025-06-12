Karabük'te Tır Kundaklayan Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te park halindeki 2 tırı kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde dün 2 tırın dorsesinin yandığı olayla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerinde ele geçirilen materyal üzerinden yürütülen çalışmada, M.B'nin tırları ateşe verdiği tespit edildi. Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

M.B'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.