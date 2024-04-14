Karabük\'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 2 Sürücüye Cezai İşlem

Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 12 bin 878 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından, Karabük- Safranbolu kara yolunda 2 aracın makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediği görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce 2 araç sürücüsü tespit edilerek haklarında Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 12 bin 878 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.
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Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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