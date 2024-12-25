Karabük\'te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Karabük- Ankara kara yolu Eskipazar ilçesi İmanlar köyü yakınlarında, C.G. idaresindeki 34 UF 2832 plakalı otomobil ile A.T'nin kullandığı 78 BP 014 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, sürücü C.G. ile otomobildeki A.G. ve A.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü C.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda S.E. yönetimindeki 78 ABE 871 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Ö.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığı öğrenildi.
Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 63. Cadde'de Ş.Ü. kontrolündeki 78 BK 435 plakalı otomobil, yaklaşık 2 metre yükseklikten 40. Sokak'ta park halindeki 78 AAE 456 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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