Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye 72 bin 175 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 kişinin üzerinde, eşyalarında ve aracında yapılan aramada 1,89 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Hakkında adli işlem yapılan şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 72 bin 175 lira idari para cezası kesildi.
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