Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen 3 operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
