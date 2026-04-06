Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezi ve Yenice ilçesinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 şüphelinin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 14,85 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.