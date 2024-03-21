Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karabük\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, bir araçta yapılan aramada 2 bin 604 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

21.03.2024 18:59
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bölge trafik uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki Y.D. ve M.A'nın üst aramasında, 2 bin 604 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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