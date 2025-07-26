Karabük'te başlayan orman yangınları devam ederken, alevler Cumayanı köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Cumayanı köyünde yaşayanlar tahliye edildi. Yangının büyümesiyle birlikte Karabük- Ankara yolu ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi devam ediyor.
HABER: Murat ÖZELCİ/Karabük,
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Yangın Cumayanı Köyüne Sıçradı - Son Dakika
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