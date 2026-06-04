Karabük\'te Yangın Söndürme Helikopteri Göreve Başladı

Yangın söndürme helikopteri Karabük'te göreve başladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Bartın, Karabük ve Zonguldak başta olmak üzere, ihtiyaç halinde diğer bölgelerdeki orman yangınlarına müdahalede görev yapacak helikopter Karabük Cemaller Deposu'na konuşlandırıldı.

Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen Orta-56 kodlu yangın söndürme helikopteri, 1 Haziran-15 Ekim'de orman yangınlarına erken ve etkin müdahale amacıyla görev yapacak.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, görevli ekibi ziyaret ederek helikopter ve test uçuşları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oflu, orman yangınlarıyla mücadeleye güç katacak olan helikopterin, yangın riski açısından bölgenin hassas noktalarından biri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Cemaller Deposu'nda konuşlandırıldığını bildirdi.

Helikopter ekibinin 3 pilot, 2 ormancı teknik eleman ve 3 teknisyenden oluştuğunu kaydeden Oflu, "2025'te yoğun yangın sezonu geçirildi. 2026'da en büyük temennimiz hiçbir orman yangınının çıkmaması. Önleyici tedbirler ve bilinçlendirme çalışmaları artırıldı. Yangınla mücadele ekipleri ise 7/24 teyakkuz halinde göreve hazır. Yeşil vatan için havadan ve karadan, gece gündüz görev başındayız." ifadesini kullandı.