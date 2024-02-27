Karabük'te yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Karabük\'te yaşlı bir kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Karabük'te Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İ.Ö, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27.02.2024 13:41
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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

E.M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.Ö'ye (83) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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