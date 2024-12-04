Karabük'te Yavru Karacalar ve Tilki Görüntülendi

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Karabük'te iki karaca ve tilki böyle görüntülendi

KARABÜK - Karabük'te yol kenarında bekleyen tilki ile karla kaplı ormanlık alanda gezinen iki yavru karaca cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ovacık ilçesinde aracıyla ilerleyen bir kişi, karla kaplı ormanlık alanda iki karaca olduğunu fark etti. Araç sesini duyunca karla kaplı arazide kaçmaya başlayan karacalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'nde de yolun kenarında bekleyen tilki başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Kendisini görüntüleyen sürücüye rağmen kaçmayan tilkinin mahallede birçok kez görüldüğü öğrenildi.