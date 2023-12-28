Karabük\'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor

Yoğun sis hem tehlike oluşturuyor hem de eşsiz manzara sunuyor

Kentte etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

KARABÜK - Karabük'te 3 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklıkların düşmeye başladığı kentte 3 gündür sis etkili olmaya devam ediyor. Görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşüren yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Sürücüler takip mesafelerini koruyarak ilerlerken 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu'yu birbirine bağlayan Kanyon Köprüsünü kaplayan sis ise eşsiz manzara oluşturdu.