 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor

Karabük'te 3 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkisini artıran sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürüyor. Sürücüler takip mesafelerini koruyarak ilerlerken, Kanyon Köprüsü'nü kaplayan sis ise eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Karabük\'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor
28.12.2023 - 20:22,  Güncelleme: 20:22
Abone Ol

Yoğun sis hem tehlike oluşturuyor hem de eşsiz manzara sunuyor

Kentte etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

KARABÜK - Karabük'te 3 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkartırken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklıkların düşmeye başladığı kentte 3 gündür sis etkili olmaya devam ediyor. Görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşüren yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Sürücüler takip mesafelerini koruyarak ilerlerken 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu'yu birbirine bağlayan Kanyon Köprüsünü kaplayan sis ise eşsiz manzara oluşturdu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Karabük, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor - Son Dakika


21:28
Emniyet'teki FETÖ irtibatlı 445 polis nasıl yakalandı? İşte soruşturmanın arka planı Emniyet'teki FETÖ irtibatlı 445 polis nasıl yakalandı? İşte soruşturmanın arka planı
20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü

Son Dakika
21:28 Emniyet'teki FETÖ irtibatlı 445 polis nasıl yakalandı? İşte soruşturmanın arka planı
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:39:53. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te Yoğun Sis Hem Tehlike Hem Eşsiz Manzara Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement