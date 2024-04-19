Karabük\'te yüksekten düşen 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı

Karabük'te yüksekten düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı.
Yeşil Mahalle Yeşil Sokak'ta oynayan 2 yaşındaki Ömer Ali A, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın istinat duvarı ile toprak zemin arasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Ali Rıza Ataktürk Caddesi'nde Y.E.Y. idaresindeki 22 ADG 393 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Büyükçekmece'de yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, bir kısmı yan yola girerken bir kısmı da D-100 kara yolunu kapattı. Yolcuların tahliye edildiği kazada bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün bir kısmının çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başlandı.
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