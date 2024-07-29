Karabük'teki Eğitim Kenti Projesi Hedeflerine Ulaşıyor - Son Dakika
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Karabük'teki Eğitim Kenti Projesi Hedeflerine Ulaşıyor

Karabük Valiliği himayesinde başlatılan 'Eğitim Kenti Karabük' Projesi, öğrencilerin üst öğrenime hazırlanması ve gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla başarılı bir şekilde ilerliyor. Proje kapsamında düzenlenen etkinlikler ve çalışmalar, gençlerin ilgisini çekiyor ve geleceğe yönelik adımlarını sağlam atmalarını sağlıyor. Proje, uzun soluklu bir planlama sonucunda hazırlanmış olup, gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve Karabük'ü eğitimde marka şehir haline getirmeyi hedefliyor.

29.07.2024 18:57
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Karabük Valiliği himayelerinde 2023'te başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" Projesi hedeflerine ulaşıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, proje ile öğrencilerin bir üst öğrenime eksiksiz hazırlanması, akademik alan başta olmak üzere yabancı dil, spor, kodlama ve sosyal alanlarda gelişimlerini desteklenmesi ve başarılarının artırılması hedeflendiği bildirildi.

Projenin, başladığı günden bu yana 8 alt projede yer alan 1660 etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, "Her biri gençlerin bilime, dile, spora, sanata ve sosyal becerilere olan ilgisini artırmayı hedefleyen bu çalışmalar, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Her bir etkinlik, öğrencilerimizde bir gelişim hikayesi oluşturarak geleceğe doğru emin adımlarla yol almamızı sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Eğitimler, seminerler ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerimizin bilgi ve beceri düzeylerinde gözle görülür ilerlemelere tüm paydaşlarımızla şahitlik ediyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 yıl gibi uzun soluklu olarak hazırlanan projenin, ilk yılı için planlanan hedeflere ulaşmanın mutluluğunu tüm paydaşlarınızla yaşıyoruz. Projemizin başarısında ve hedeflerine ulaşmasında katkılarından dolayı tüm eğitim paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye ulaşmak ve onların hayatlarına daha fazla dokunmak adına var gücümüzle çalışacağız. Eğitim Kenti Karabük Projesi ile Karabük'ü eğitimde marka şehir yapmaya kararlıyız. Gelecek eğitim ve öğretim yılında da bu hedefler doğrultusunda tüm eğitim paydaşlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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