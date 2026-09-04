Karabük\'teki yangının ardından yaban hayvanlarının sığınakları fotokapanla izlenecek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Kastamonu Üniversitesi (KÜ) akademisyenleri, Karabük'te geçen yıl 6 bin 800 hektarlık alanı etkileyen orman yangınının ardından yaban hayvanlarının komşu habitatlara yönelimini ve alan kullanımını belirlemeyi hedefleyen proje başlattı.

KBÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aybar ve KÜ Orman Fakültesi Doç. Dr. Özkan Evcin, yangın bölgesinde yaptırları incelemede, yanmamış komşu habitatlarda yaban hayvanlarına ait izleri belirleyerek, bu alanların hayvanlar için birer "yangın sığınağı" görevi gördüğünü tespit etti.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aybar yürütücülüğünde, TÜBİTAK destekli "Orman Yangını Sonrası Komşu Habitatlarda Büyük ve Orta Memeli Yaban Hayvanlarının Alan Kullanımının Belirlenmesi: Karabük İli Örneği" projesini hayata geçiren akademisyenler, yangın sahasına komşu alanlara kurulacak fotokapanlarla karaca, kızıl geyik, bozayı, vaşak, porsuk, kurt ve çakal gibi büyük ve orta büyüklükteki memeli türlerinin??????? hareketliliğini, alan kullanım sıklığını ve aktif oldukları saatleri takip edecek.

Aybar, AA muhabirine, geçen yıl Karabük'te 6 bin 800 hektara yakın ormanlık alana zarar veren yangının kent tarihinin en büyük orman yangını olduğunu söyledi.

Karabük'ün yüzde 74'ünün ormanlık alanlarla kaplı olduğunu belirten Aybar, "Bu da ilimizin biyoçeşitlilik ve flora-fauna açısından ne kadar değerli olduğunu bize anlatıyor. Orman yangınlarında sadece ağaçlarımız yanmıyor, ağaçlarımız dışında birçok canlı ve yaban hayvanı zarar görüyor, yaban hayvanları habitatlarını kaybediyor." dedi.

"Yangın sonrası yeni yer tercih etmeleri ve bulmaları oldukça zor"

Aybar, projenin, geçen yıl Karabük'te meydana gelen orman yangını sonrası yaban hayvanı davranışları ve habitat kullanım tercihleriyle ilgili olduğunu anlatarak, "Yaban hayvanları, yanmış orman sahalarına komşu habitatları tercih ederken özellikle hangi alanları daha çok tercih ediyor, ne sıklıkla tercih ediyor, hemen komşu habitatı mı, orta uzaklık veya daha da uzak alanları mı tercih ediyor, bunu belirlemek üzere bir proje yazdık." diye konuştu.

Orman yangınlarının aslında büyük ve orta memeli hayvanlarda direkt ölüm riski oluşturmadığına işaret eden Aybar, şöyle devam etti:

"Ölüm riski oluşturan grup, küçük memeliler ile sakatlığı bulunan hayvanlar. Onun dışında sürüngenler daha çok zarar görüyor. Bunlar yanarak değil de daha çok yuvalarına çekildiği için gazdan zehirlenme sonucu ölen hayvanlar oluyor. Büyük ve orta büyüklükteki memeli hayvanlar için yangın anında değil de sonrasında sorun başlıyor çünkü habitat kullanımı açısından yeni bir alan bulmak zorundalar ancak yeni yer tercih etmeleri ve bulmaları oldukça zor."

Aybar, yanmamış komşu habitatların daha önce bu alanda bulunan yaban hayvanları için yangın sığınağı görevi gördüğüne değinerek, "Bu alanları tercih ederek hem kendilerine yeni bir habitat oluşturmuş hem de yanmış alanlardan uzaklaşmış oluyorlar. Bunu tercih ederken hayvan türüne göre bu değişiklik gösterebiliyor. Çalışmamız da zaten bunun üzerine. Hangi hayvan hangi alanı daha çok tercih ediyor." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Evcin ile alana gidip yerinde gözlem yaptıklarını ve yanmamış komşu habitatlarda yaban hayvanlarının ayak izleriyle karşılaştıklarını aktaran Aybar, "Fotokapanlarla alandaki yaban hayvanlarının tespitini yapacağız. Hangi alanların daha çok kullanıldığı, hangi zonların daha çok tercih edildiği ve aktif olduğu saatler neler, bunları belirlemek için fotokapan yöntemi kullanacağız." şeklinde konuştu.

Bölgede karaca, kızıl geyik, bozayı, vaşak, porsuk, kurt ve çakal gibi hayvanları görmeyi beklediklerini belirten Aybar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projemizin en önemli çıktısı, yanmamış komşu habitatların yaban hayvanları tarafından kullanım tercihlerinin belirlenmesidir. Bu alanların belirlenmesiyle özellikle Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile bulgularımızı paylaşacağız. Projeyle, bu alanların daha etkin korunmasını ve sonraki sezonlarda gerekirse ormancılık faaliyetleri ile insan kaynaklı faaliyetlerin en aza indirilmesini sağlayarak, yaban hayvanı popülasyonlarının sürdürülebilirliği açısından bu habitatların korunmasına katkı sağlanacak."