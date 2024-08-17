Karabük'teki yangınlardan biri söndürüldü

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Karabük'teki iki yangından biri söndürüldü

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü Ulu Yayla Kırlangıç Mağarası mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 14.52 sıralarında çıkan yangına; Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 dozer, 1 su tankeri, Safranbolu Belediyesine ait 1 İtfaiye aracı, 1 su tankeri, Karabük Belediyesine ait 1 su tankeri, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı olmak üzere toplam 13 araç ve 45 personel ile müdahale edildi. Yangın 23.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı.

Safranbolu Orman Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz ve 3 su tankeri ile bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, soğutma çalışmalarını inceledi.

Yayla sakinlerinden Ziya Karaman, yaylada yürüyüşe çıktığı aırada dumanları gördüğünü ve müdahale etmeye çalıştıklarını belirtti.

Alevlerin yayılmaması için çalıştıklarını ancak rüzgarın kuvvetli olduğunu belirten Karaman, "Alevler bir anda ormana ulaştı. 3-4 tane yayla barakası yandı, zarar gören hayvan yok. Yaylada 3-4 kişi var. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.