Karabük\'ten Evlilik Destek Paketi

Karabük Belediyesinin, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ve dar gelirli ailelere yönelik sosyal destek uygulamaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, destek paketi kapsamında, düğün salonu tahsisi ve gelinlik damatlık yardımları sürüyor.

Kentte ikamet eden dar gelirli gençler ile emekli ailelerin çocukları için salı, çarşamba ve perşembe günleri belediyeye ait düğün salonu ücretsiz tahsis ediliyor.

Aynı kapsamda gelinlik ve damatlık desteği de sağlanarak evlilik hazırlığında olan çiftlerin maddi yükü hafifletiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, gençlere destek olmanın en samimi görevlerinden biri olduğunu belirterek, " Evlilik, hayatın en önemli kararlarından biridir. Dar gelirli hemşerilerimizin çocuklarına sağladığımız düğün salonu ve gelinlik damatlık desteğiyle aile kurma yolundaki yüklerini bir nebze olsun hafifletiyoruz. Karabük Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.