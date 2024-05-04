Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük\'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde İlyas C'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve jandarma tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da olay yerine gelerek bilgi aldı.

04.05.2024 16:27
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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ovaçalış köyünde İlyas C'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Eflani ve Safranbolu belediyeleri itfaiye ekipleri ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla evin yakınındaki ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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