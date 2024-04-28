Karabük\'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaralanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Emin E. idaresindeki 34 JG 8629 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 BM 312 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eflani- Daday kara yolunda ise F.K. idaresindeki 78 SS 190 plakalı otomobil, yol kenarındaki tabelaya çarptı. Kazada hasar oluştu.
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