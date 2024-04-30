Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Karabük\'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çeken bir esnafın yardımına belediye ekipleri yetişti. Ardından dolu yağışı başladı ve ilçede yollarda ve tarlalarda beyaz örtüler oluştu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

30.04.2024 18:27
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İnşaat malzemeleri satan bir esnaf, akıntıya kapılan eşyalarını toplamakta güçlük çekti.

Belediye ekipleri, akıntıyla gelerek rögarları tıkayan malzemeleri temizledi.

Bir süre sonra sağanağın, yerini doluya bıraktığı ilçede, yollarda ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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