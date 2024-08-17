Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını devam ediyor

Karabük\'ün Ovacık ilçesinde orman yangını devam ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını 20 saattir söndürülmeye çalışılıyor. Yangına 61 araç ve 192 personel müdahale ediyor. Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar da bölgeye intikal halinde.

17.08.2024 11:51
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Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saattir devam ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda dün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürmek için 61 araç ve 192 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden araçlar bölgeye intikal halinde olup yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını devam ediyor - Son Dakika

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